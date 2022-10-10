Итоги V Международного фестиваля Мартина МакДонаха

Фото предоставлено театром "У Моста"
12 строгих членов жюри все 7 дней фестиваля отсматривали конкурсную программу спектаклей: было показано несколько вариантов пьесы «Красавицы из Линэна» - первая в мире кукольная постановка Новосибирского театра кукол и версия Минского областного драматического театра.
Пьесу «Калека с острова Инишман» выбрали и показали свои интерпретации Республиканский театр белорусской драматургии и Кинешемский драматический театр им А.Н Островского. Новокузнецкий драматический театр привез «Палачи».
Театр «Кот» из Воронежа и Государственный академический русский театр драмы им. Горького, Казахстан сыграли «Человека-подушку». И единственный на фестивале «Сиротливый Запад» был представлен Акмолинским областным русским драматическим театром из Казахстана.
После часов обсуждений и жарких споров членов жюри итогами фестиваля стали:
-Специальный Диплом жюри за яркую форму и глубину содержания «Человек-подушка»;
Государственный академический русский театр драмы им. М. Горького, Астана;
-Специальный Диплом жюри за самобытное прочтение авторского текста«Королева красоты из Линэна», Минский областной драматический театр, Молодечно, Беларусь;
-Специальный Диплом жюри автору и исполнителю песен в спектакле «Билли с острова Инишмаан»Максиму Цепелеву за подлинное человеческое высказывание, Кинешемский драматический театр им. А.Н Островского;
-Специальный приз жюри Илье Бабошину за роль старика Мехоуна в спектакле «Ирландский герой – гордость Запада», Джон Синг ,театр «У Моста»;
-Специальный приз жюри Марии Новиченко за роль Морин Фолан в спектакле «Красавица из Линэна»театр «У Моста»;
-Специальный приз жюри Александру Коробову за роль Сида Армфилда в спектакле «Палачи»,Новокузнецкий драматический театр;
-Специальный приз жюри Наталье Курлыковой за роль Ширли Уэйд в спектакле «Палачи», Новокузнецкий драматический театр;
-Специальный приз жюри за лучший актерский дуэт Камену Жеке-Батыру и Жакыпу Мадияру за роли Вэлина и Коулмена в спектакле «Сиротливый Запад»,Акмолинский областной русский драматический театр.
-За лучшее музыкальное решение в спектакле
«Сиротливый Запад», Акмолинский областной русский драматический театр, Казахстан;
-За лучшую женскую роль второго плана
Вдова Куин–Ирина Моляновапермский театр «У Моста», «Ирландский герой – гордость Запада», Джон Синг;
-За лучшую мужскую роль второго плана
Малыш Бобби – Максим Брагинец, «Калека с острова Инишмаан», Республиканский театр белорусской драматургии, Минск.
-За лучшую женскую роль
МэгФолан – Елена Рахмангулова, «Королева красоты из Линэна», Минский областной драматический театр, Молодечно;
-За лучшую мужскую роль
Калека Билли – Артём Курень, «Калека с острова Инишмаан», Республиканский театр белорусской драматургии, Минск;
-За лучший актерский ансамбль
Театр «У Моста» (Пермь, Россия), «Ирландский герой – гордость Запада», Джон Синг. Режиссура и сценография – Сергей Федотов;
-За лучшую режиссуру
«Палачи», Новокузнецкий драматический театр. Режиссер – Ярослав Рахманин;
Гран-при за спектакль
«Калека с острова Инишмаан», Республиканский театр белорусской драматургии, Минск. Режиссер – Александр Гарцуев.