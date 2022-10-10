Итоги V Международного фестиваля Мартина МакДонаха

Фото предоставлено театром "У Моста"

12 строгих членов жюри все 7 дней фестиваля отсматривали конкурсную программу спектаклей: было показано несколько вариантов пьесы «Красавицы из Линэна» - первая в мире кукольная постановка Новосибирского театра кукол и версия Минского областного драматического театра.

Пьесу «Калека с острова Инишман» выбрали и показали свои интерпретации Республиканский театр белорусской драматургии и Кинешемский драматический театр им А.Н Островского. Новокузнецкий драматический театр привез «Палачи».

Театр «Кот» из Воронежа и Государственный академический русский театр драмы им. Горького, Казахстан сыграли «Человека-подушку». И единственный на фестивале «Сиротливый Запад» был представлен Акмолинским областным русским драматическим театром из Казахстана.

После часов обсуждений и жарких споров членов жюри итогами фестиваля стали:

-Специальный Диплом жюри за яркую форму и глубину содержания «Человек-подушка»;

Государственный академический русский театр драмы им. М. Горького, Астана;

-Специальный Диплом жюри за самобытное прочтение авторского текста«Королева красоты из Линэна», Минский областной драматический театр, Молодечно, Беларусь;

-Специальный Диплом жюри автору и исполнителю песен в спектакле «Билли с острова Инишмаан»Максиму Цепелеву за подлинное человеческое высказывание, Кинешемский драматический театр им. А.Н Островского;

-Специальный приз жюри Илье Бабошину за роль старика Мехоуна в спектакле «Ирландский герой – гордость Запада», Джон Синг ,театр «У Моста»;

-Специальный приз жюри Марии Новиченко за роль Морин Фолан в спектакле «Красавица из Линэна»театр «У Моста»;

-Специальный приз жюри Александру Коробову за роль Сида Армфилда в спектакле «Палачи»,Новокузнецкий драматический театр;

-Специальный приз жюри Наталье Курлыковой за роль Ширли Уэйд в спектакле «Палачи», Новокузнецкий драматический театр;

-Специальный приз жюри за лучший актерский дуэт Камену Жеке-Батыру и Жакыпу Мадияру за роли Вэлина и Коулмена в спектакле «Сиротливый Запад»,Акмолинский областной русский драматический театр.

НОМИНАЦИИ

-За лучшее музыкальное решение в спектакле

«Сиротливый Запад», Акмолинский областной русский драматический театр, Казахстан;

-За лучшую женскую роль второго плана

Вдова Куин–Ирина Моляновапермский театр «У Моста», «Ирландский герой – гордость Запада», Джон Синг;

-За лучшую мужскую роль второго плана

Малыш Бобби – Максим Брагинец, «Калека с острова Инишмаан», Республиканский театр белорусской драматургии, Минск.

-За лучшую женскую роль

МэгФолан – Елена Рахмангулова, «Королева красоты из Линэна», Минский областной драматический театр, Молодечно;

-За лучшую мужскую роль

Калека Билли – Артём Курень, «Калека с острова Инишмаан», Республиканский театр белорусской драматургии, Минск;

-За лучший актерский ансамбль

Театр «У Моста» (Пермь, Россия), «Ирландский герой – гордость Запада», Джон Синг. Режиссура и сценография – Сергей Федотов;

-За лучшую режиссуру

«Палачи», Новокузнецкий драматический театр. Режиссер – Ярослав Рахманин;

Гран-при за спектакль

«Калека с острова Инишмаан», Республиканский театр белорусской драматургии, Минск. Режиссер – Александр Гарцуев.