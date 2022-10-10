В Пермском крае 29 пожарных отстояли двухэтажное офисное здание

Огонь бушевал в двухэтажном офисном здании. Фото: Мария АНАНОВА

О пожаре в двухэтажном офисном здании в Соликамске стало известно в 2 часа ночи. На улицу Ульянова выехали 29 огнеборцев на восьми машинах. Как сообщили в краевом МЧС, огонь бушевал на площади 168 метров квадратных. Угроза распространения пламени на близстоящие здания отсутствовала.

Через 36 минут огонь полностью потушили. Пострадавших и погибших нет. Материальный ущерб придется подсчитывать только владельцам офисов.

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