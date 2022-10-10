В Перми кинопремьера «Сердце Пармы» побила рекорды по посещаемости

Фото: Пермская кинокомиссия/ВКонтакте

Долгожданная премьера эпической экшн-драмы «Сердце Пармы» побила рекорды по продаже билетов. Экранизацию бестселлера Алексея Иванова 5 октября в пермских кинотеатрах посмотрело более 1,5 зрителей, сообщает паблик «Пермская кинокомиссия» ВКонтакте. В том числе там присутствовал и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Перед началом пермякам показали видеообращение режиссера Антона Мегердичева.

Напомним, «Сердце пармы» – долгожданная экранизация одноименного романа Алексея Иванова, многократно переизданного в России и за рубежом. Это масштабная история об управляемых могучими силами судьбах людей и народов, в центре которой русский князь Михаил и его запретная любовь к юной язычнице Тиче.

Съемки фильма проходили в Прикамье с июля 2019-го по март 2020-го. Для создания образов были построены масштабные декорации, которые сегодня являются популярным объектом внутреннего туризма. Более 1,5 тысяч пермяков приняли участие в съемках фильма в качестве массовки.

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