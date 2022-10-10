«Амкар» после победы над «Ностой» вышел на третье место

Фото: Вторая лига.

Пермский «Амкар» в Новотроицке победил «Носту» со счетом 2:1 (0:0). В составе пермяков отличились Василий Пьянченко (60) и Константин Морозов (76). У хозяев поля ответный мяч забил Михаил Федак (79).

После 12-го тура «Амкар» впервые с начала сезона ворвался в первую тройку команд группы 4 Второй лиги. Возглавил турнирную гонку «Челябинск», следом за ним расположилась «Тюмень».

В следующем матче «Амкар» 16 октября встретится на чужом поле с «Новосибирском» (0+). Именно после недавнего поражения дома от сибиряков главный тренер пермской команды Рустем Хузин принял решение подать в отставку, но его просьбу руководство «Амкара» отклонило.

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