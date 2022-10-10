Фото: Яндекс Пробки

Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:00 10 октября информирует о дорожном заторе в 8 баллов на Стахановском кольце в Индустриальном районе, а также - ул. Гашкова от ул. 2-й Баранчинской к ул. Соликамской.

Загруженность дорог транспортом в 6 баллов на участках дорог:

- перекрестке ул. Старцева с ул. Тихвинской и бул. Гагарина

- ул. Соликамской на перекрестке с ул. Гашкова со стороны КамГЭС

- ул. Огородникова от ул. Кузнецкой к ул. Ленинградской

- ул. Якутской к кольцу Соснового бора

- кольце Сосновый бор

- ул. Грибоедова от ул. Лесной к ул. Уинской

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru