Фото: Яндекс Пробки
Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:00 10 октября информирует о дорожном заторе в 8 баллов на Стахановском кольце в Индустриальном районе, а также - ул. Гашкова от ул. 2-й Баранчинской к ул. Соликамской.
Загруженность дорог транспортом в 6 баллов на участках дорог:
- перекрестке ул. Старцева с ул. Тихвинской и бул. Гагарина
- ул. Соликамской на перекрестке с ул. Гашкова со стороны КамГЭС
- ул. Огородникова от ул. Кузнецкой к ул. Ленинградской
- ул. Якутской к кольцу Соснового бора
- кольце Сосновый бор
- ул. Грибоедова от ул. Лесной к ул. Уинской
В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.
Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.
Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.
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