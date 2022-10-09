В Пермском крае водитель иномарки насмерть сбил пешехода

Кадры с места аварии: ОГИБДД по Березниковскому ГО.
8 октября на автодороге Кунгур - Соликамск – Усолье произошло смертельное ДТП. Скончался пешеход, переходивший проезжую часть.
- ДТП произошло в 19.15, - рассказал об обстоятельствах аварии врио заместителя командира ОР ДПС отдела ГИБДД по Березниковскому ГО Максим Рогожников. – Из Березников в Усолье направлялся автомобиль Nissan под управлением 62-летнего водителя.
В темное время суток водитель иномарки допустил наезд на 70-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате наезда пожилой мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте ДТП.
По факту случившегося проводится проверка.
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