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Общество9 октября 2022 13:20

На следующей неделе в Прикамье ожидается потепление

Пермские синоптики дали предварительный прогноз
Алена ОВЧИННИКОВА
Предстоящая неделя будет умеренно теплой, на три градуса выше нормы.

Предстоящая неделя будет умеренно теплой, на три градуса выше нормы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Перед началом новой рабочей недели пермские синоптики дали предварительный прогноз погоды на вторую декаду октября.

- Предстоящая неделя будет умеренно теплой - примерно на три градуса выше нормы, - рассказал «Комсомольской правде» доцент кафедры картографии и геоинфоматики ПГНИУ Андрей Шихов. - Самыми теплыми днями будут понедельник, 10 октября, а также среда - 12-е и четверг, 13-е октября.

В целом как минимум до пятницы, а, возможно, и до субботы сохранится дневная температура на уровне +9...+13 градусов.

Похолодание начнется с 14-15 октября и будет весьма постепенным. Дожди ожидаются в понедельник вечером, а более значительные осадки начнутся в конце недели.