На следующей неделе в Прикамье ожидается потепление

Предстоящая неделя будет умеренно теплой, на три градуса выше нормы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Перед началом новой рабочей недели пермские синоптики дали предварительный прогноз погоды на вторую декаду октября.

- Предстоящая неделя будет умеренно теплой - примерно на три градуса выше нормы, - рассказал «Комсомольской правде» доцент кафедры картографии и геоинфоматики ПГНИУ Андрей Шихов. - Самыми теплыми днями будут понедельник, 10 октября, а также среда - 12-е и четверг, 13-е октября.

В целом как минимум до пятницы, а, возможно, и до субботы сохранится дневная температура на уровне +9...+13 градусов.

Похолодание начнется с 14-15 октября и будет весьма постепенным. Дожди ожидаются в понедельник вечером, а более значительные осадки начнутся в конце недели.