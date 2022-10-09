Прокуратура выявила отставание в строительстве Пермской краевой инфекционной больницы

Выездная проверка на стройплощадку прокуратуры Индустриального района Перми. Фото: Телеграмм-канал Прокуратуры Пермского края.

Телеграмм-канал Прокуратуры Пермского края проинформировал подписчиков о результатах выездной проверки на строительную площадку, где возводится Пермская краевая инфекционная больница.

Напомним, строительство новой «инфекционки» ведется в Индустриальном районе, на улице Космонавта Леонова, 84 на земельном участке площадью более 64 тысяч квадратных метров.

- Это уникальный объект, рассчитанный на долгосрочную эксплуатацию, однако в ходе выездной проверки на место прокуратурой Индустриального района Перми было выявлено отставание от установленных сроков строительства работ, - сообщает краевая прокуратура. - В связи с этим застройщику «ЖБК Строй» было внесено предостережение о недопущении срыва при строительстве социального объекта.

Ситуация с возведением новой инфекционной больницы находится на контроле прокуратуры.

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