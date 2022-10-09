В ДТП в Пермском крае пострадали мужчина и женщина

Кадры с места ДТП: официальная страница Поисково - спасательная служба КМО.

В субботу вечером, 8 октября в Кунгурском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека: 65-летний мужчина и 59-летняя женщина. Об обстоятельствах произошедшего рассказали в Кунгурской городской службе спасения, специалисты которой прибыли на место происшествия.

- Сообщение о ДТП поступило на телефон поисково - спасательной службы КМО в 20.05, - сообщили спасатели. - На 1 километре Березовского тракта столкнулись два автомобиля ВАЗ 2110 и Chevrolet Lacetti.

В результате ДТП пострадали два человека: 65-летний мужчина и 59-летняя женщина. Спасатели оказали пострадавшим первую помощь и передали их бригадам «скорой помощи».

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