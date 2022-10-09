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Происшествия9 октября 2022 6:17

Задержанный поезд из Симферополя прибудет в Пермь 12 октября

А пока пассажиры размещены в пансионатах и отелях
Алена ОВЧИННИКОВА
Разрешение на движение поездов по Крымскому мосту было получено этой ночью. Фото: Минтранс.

Разрешение на движение поездов по Крымскому мосту было получено этой ночью. Фото: Минтранс.

Компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщила о времени прибытия на конечную точку поезда №142 сообщением Симферополь – Пермь, который накануне был отменен на участке от Симферополя до Ростова из-за ЧП на Крымском мосту.

- Поезд № 141/142 Симферополь – Пермь (отправлением 8 октября в 02.10) будет отправлен из Феодосии 09 октября в 11.00, - сообщает компания – перевозчик. - В Пермь поезд прибудет 12 октября в 14.40.

Напомним, из-за ЧП на Крымском мосту поезд из Симферополя в Пермь был перенаправлен в Феодосию, а его пассажиры были размещены в пансионатах и отелях. В ближайшие часы они продолжат путь домой.

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