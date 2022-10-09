В Свердловском районе Перми пропала женщина

Фото пропавшей: группа ВКонтакте Прикамье.Поиск.

Две недели в Перми идет розыск пропавшей 23 сентября 33-летней женщины. Елена Кузьминична Горбунова вышла из своего дома на улице Академика Курчатова в Свердловском районе, но обратно не вернулась. Родственники подали заявление в полицию и обратились к волонтерам. Ориентировка с приметами пропавшей женщины появилась в группе Вконтакте «Прикамье.Поиск»

Приметы: на вид 30-33 года, рост 165-167 см., худощавого телосложения, волосы русые, голубые глаза.

Была одета: удлиненная синяя куртка с желтыми вставками, черное трико, черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о пропавшем человеке, просят позвонить по телефонам: 8 922 34567 02 или 102.

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