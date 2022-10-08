Из-за закрытия движения по Крымскому мосту поезд Симферополь – Пермь перенаправили в Феодосию

Фото: Гранд Сервис Экспресс.

Как пояснили в компании-перевозчике «Гранд Сервис Экспресс», поезд №142 сообщением Симферополь – Пермь отменен на участке от Симферополя до Ростова. От Ростова до Перми возможно движение с задержками. Из Симферополя состав был перенаправлен в Феодосию. Его пассажиры размещаются в пансионатах и отелях города.

«Гранд Сервис Экспресс делает все возможное, чтобы обеспечить транспортное сообщение с полуостровом в новых обстоятельствах и помочь пассажирам добраться к месту назначения или скорректировать свой маршрут с учетом ситуации», - сообщили в компании.

Пассажиров поездов, которые должны отправляться сегодня из Крыма и в Крым, в компании просят следить за информацией о движении поездов на официальном сайте компании https://grandtrain.ru/ и Телеграм-канале https://t.me/tavria_train. Тел для справок: 8 (800) 775-54-53.

В ОАО «РЖД» сообщили о создании оперативного штаба под председательством генерального директора компании Олега Белозерова.

Холдинг «РЖД» назначает дополнительные поезда из Анапы и Новороссийска в Москву. На станции Анапа организована работа по возврату проездных документов без дополнительных сборов и плат. Для этого дополнительно открыты билетные кассы.

Справочный телефон ОАО «РЖД»: 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов РФ).

По сообщению телеграм-канала KP.RU, сегодня вечером Минтранс получил разрешение на движение поездов по Крымскому мосту. Первый тестовый поезд по железнодорожному полотну прошел успешно.

Напомним, в субботу, 8 октября, на Крымском мосту подорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. Предварительно погибли три человека. Подробную информацию о ЧП на Крымском мосту, читайте в материалах наших коллег.

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Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru