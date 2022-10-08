Матч между «Пармой» и «Зенитом» в Перми собрал более 6 тысяч зрителей

Фото: Единая лига ВТБ.

В Перми 8 октября открыли баскетбольный сезон: «Парма» в родных стенах принимала «Зенит» из Санкт-Петербурга. Матч собрал 6253 зрителя.

На арене УДС «Молот» пермяки дали настоящий бой «Зениту» - победителю регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона 2021-2022 годов.

Пермяки после большого перерыва вели в счете, но более мастеровитые гости сумели их «дожать». В итоге «Парма» уступила со счетом 60:65 (16:9, 18:18, 13:19, 13:19).

Самыми результативными в составе «Пармы» стали Александр Платунов (18 + 6 подборов) и Малик Диме (16 + 7 подборов), у соперника - Трей Томпкинс (18 + 10 подборов).

Следующий матч «Парма» проведет 13 октября в гостях против «Астаны». (0+)

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