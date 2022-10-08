В Перми родители назвали сына, как русского богатыря

Отец Добрыни Никитича назвал сына, как богатыря.
В Перми в семье Никиты и Анастасии Галиных родился второй ребенок. Сыночек появился на свет 30 сентября, а 7 октября, родители новорожденного пришли за свидетельством о рождении в ЗАГС.
Мальчика они назвали Добрыней - это древнерусское мужское имя, образованное от старославянского – удалой, от древнерусского – самый лучший, от русско-церковнославянского – добрыня и добрый.
Отец семейства рассказал сотрудникам Мотовилихинского ЗАГСА, что в детстве он любил читать былины про русских богатырей. А когда появился первенец, уже тогда пара решила, что следующий будет Добрыня.
Добрыня Никитич родился весом 4190 и ростом 57 см.
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