Пермяки для решения сложных вопросов могут обращаться на Детский телефон доверия

Фото: Минсоцразвития Пермского края.
Психологам Детского телефона доверия можно звонить в любое время суток . Они готовы оказывать помощь и ждут ваших обращений.
Обращаться за психологической помощью на Детский телефон доверия можно в следующих случаях:
- если у вас много тяжелых переживаний, связанных с той ситуацией, которая сейчас происходит в вашей жизни и жизни семьи;
- если вам трудно сориентироваться в происходящем, вы разгневаны, устали, напуганы, горюете;
- если вы ощущаете постоянную тревогу, из-за которой не можете сосредоточиться, выполнять необходимые дела;
- если у вас обострились переживания, связанные с трудными ситуациями из прошлого;
- если вас беспокоит состояние ваших детей;
- если вы растеряны и не знаете, как поддержать своего ребенка.
Обратиться можно и по любому другому поводу, касающемуся получения психологической поддержки, взаимоотношений с детьми.
В краевом минсоцразвития напоминают, обращение на Детский телефон доверия анонимно и конфиденциально, разговор останется между вами и консультантом. Обращение бесплатное.
Служба психологической поддержки работает под единым общероссийским номером 8-800-2000-122.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru