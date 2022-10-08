Пермяки для решения сложных вопросов могут обращаться на Детский телефон доверия

Фото: Минсоцразвития Пермского края.

Психологам Детского телефона доверия можно звонить в любое время суток . Они готовы оказывать помощь и ждут ваших обращений.

Обращаться за психологической помощью на Детский телефон доверия можно в следующих случаях:

- если у вас много тяжелых переживаний, связанных с той ситуацией, которая сейчас происходит в вашей жизни и жизни семьи;

- если вам трудно сориентироваться в происходящем, вы разгневаны, устали, напуганы, горюете;

- если вы ощущаете постоянную тревогу, из-за которой не можете сосредоточиться, выполнять необходимые дела;

- если у вас обострились переживания, связанные с трудными ситуациями из прошлого;

- если вас беспокоит состояние ваших детей;

- если вы растеряны и не знаете, как поддержать своего ребенка.

Обратиться можно и по любому другому поводу, касающемуся получения психологической поддержки, взаимоотношений с детьми.

В краевом минсоцразвития напоминают, обращение на Детский телефон доверия анонимно и конфиденциально, разговор останется между вами и консультантом. Обращение бесплатное.

Служба психологической поддержки работает под единым общероссийским номером 8-800-2000-122.

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