Сбербанк начал оформлять кредитные каникулы для военнослужащих

Фото: Сбер

С 7 октября Клиенты-военнослужащие Сбера смогут получить отсрочку по ипотечным и потребительским кредитам, кредитным картам на весь срок службы, а также на 30 дней после ее окончания. Для этого клиенту нужно обратиться в банк по телефону горячей линии: 8-800-200-8-200. Время работы: понедельник-пятница — с 04:00 до 20:00 (мск), суббота-воскресенье — с 06:00 до 20:00 (мск). Также можно связаться по круглосуточному номеру 900.

Кроме этого, заявку можно заполнить в приложении СберБанк Онлайн. Для этого в разделе «Финансовые трудности» выбрать «Программы поддержки», далее — «Реструктуризация кредитов», на шаге «Причина реструктуризации» выбрать причину «Призыв в армию». Также заполнить заявки можно в любом офисе банка.

Срок кредита увеличат на срок не менее льготного периода. Во время действия каникул будут продолжать начисляться проценты в порядке и на условиях, установленных законом. В течение льготного периода клиент может платить по кредиту в счет его досрочного погашения: такие платежи, по условиям закона, будут направляться, в первую очередь, на погашение основного долга, уменьшая сумму задолженности.

Кто может воспользоваться предложением:

- мобилизованные в Вооруженные силы РФ;

- военнослужащие, проходящие службу в Вооруженных силах РФ и по контракту;

- сотрудники Нацгвардии, силовых ведомств, пограничники, задействованные в проведении спецоперации;

- добровольцы, заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ;

- члены семей всех перечисленных выше категорий.

Если клиенты хотят изменить условия кредитования, но при этом не соответствуют критериям закона о кредитных каникулах для военнослужащих, в Сбере существует собственная программа реструктуризации, с её условиями можно ознакомиться по ссылке.

Кстати, накануне Дмитрий Махонин сообщил, что 100 процентов прикамских резервистов из планируемых к призыву на первом этапе частичной мобилизации оповещены и отправлены в учебные центры. Мы опубликовали большой материал, в котором отвечаем на главные вопросы о частичной мобилизации в Пермском крае. Кроме того, в Прикамье появится система быстрого реагирования «Помощь здесь. Пермский край». Такое решение было принято во время рабочей встречи главы региона Дмитрия Махонина с руководителем Пермской региональной общественной организации «НАСМНОГО» Ириной Ермаковой и председателем Пермского краевого совета женщин Лилией Ширяевой.

Систему направят на помощь тем, кто столкнулся с проблемами в условиях частичной мобилизации. Площадка объединит усилия общественников, политические партии, профильные министерства, волонтеров и всех неравнодушных жителей. Операторами инициативы будут региональное отделение организации «НАСМНОГО» и Пермский краевой совет женщин. На первом этапе всю необходимую помощь можно получить через них.

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