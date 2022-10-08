Для смыкания нового Чусовского моста строителям осталось пройти 84 метра

Новый Чусовской мост. Фото: Правительство Пермского края.

На строительстве нового моста через реку Чусовую завершено строительство всех 14 опор, с левого берега пролетное строение надвинуто полностью – ведутся работы по устройству плиты проезжей части и сопряжению с насыпью на опоре №1.

Ход возведения одного из главных дорожных объектов региона на этой неделе проинспектировали заместитель председателя краевого правительства Андрей Алякринский и и.о. министра транспорта Пермского края Сергей Вешняков.

«С правого берега надвижка пролетных строений вошла в финальную стадию: до завершения осталось надвинуть около 84 метров», - отчитались о строительстве моста представители генподрядчика АО «Стройтрансгаз».

Новый мост через Чусовую станет «близнецом» существующего. Он размещается на расстоянии 18 метров от действующего сооружения. Протяженность нового Чусовского моста с четырехполосным движением составит 1,5 км.

«Сооружение имеет особое значение и для жителей, и для грузоперевозок, поэтому закончить его строительство необходимо в установленные сроки – до конца 2023 года. Запуск моста и объездных путей в эксплуатацию позволит решить проблему с пробками, которые образуются на этом участке в дачный сезон», - считают в правительстве Пермского края.

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