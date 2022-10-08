В Пермском крае беглый рецидивист продолжит отбывать срок в колонии строго режима

Побег из колонии. Фото: архив "КП"

Ранее осужденный отбывал наказание на территории участка колонии-поселения поселка Красный Берег в Соликамском округе.

Летом этого года он воплотил в жизнь тщательно задуманный побег. Его сумели поймать днем 6 июля 2022 года почти в 300 км от исправительного учреждения.

Осужденный самовольно покинул территорию жилой зоны участка колонии поселения, вышел с указанного объекта и скрылся. Затем он сумел вызвать такси, добравшись до Кунгурского округа по течению реки прибыл в район одной из местных деревень. Здесь его и задержали сотрудники ГУФСИН.

В Соликамском городском суде пояснили, беглец в полном объеме согласился с предъявленным ему обвинением, ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

Обвиняемому назначено наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы сроком на 5 лет 8 восемь месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

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