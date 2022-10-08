В Краснокамске водитель иномарки не справился с управлением на мокрой дороге и протаранил дерево

Фото: Госавтоинспекция Прикамья.
По предварительной информации отдела ГИБДД по Краснокамскому городскому округу, в 08:40 со стороны ул. Коммунистической в сторону ул. Маяковского двигался автомобиль BMW-525 под управлением водителя 1972 года рождения.
В районе дома №14 на ул. Геофизиков автомобиль на большой скорости выехал за пределы проезжей части и допустил наезд на дерево. В результате столкновения водитель получил травмы несовместимые с жизнью.
В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются причины и условия совершения ДТП.
«Мы призываем участников дорожного движения не превышать установленную скорость, учитывать изменения погодных и метеорологических условий. Выбирайте скорость, которая будет обеспечивать постоянный контроль за управлением автотранспортного средства, соблюдайте правила дорожного движения», - говорят сотрудники полиции.
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