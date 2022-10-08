В Пермском крае подтвердили 845 новых случаев заболевания ковидом

Коронавирус. Фото: архив "КП"

По информации портала «СТОПКОРОНАВИРУС.РФ», в Пермском крае 7 октября 2022 года зафиксировали 845 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

За прошедшие сутки с COVID-19 госпитализировали 75 человек, 4 – скончались.

Общее количество смертей с начала распространения коронавирусной инфекции приближается к 9 тыс. случаев, всего умерли 8977 жителей Пермского края.

По абсолютному числу вновь регистрируемых случаев Пермский край занимает седьмое ранговое место среди субъектов РФ, второе - в ПФО.

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