Самолет нового поколения МС-21 подняли в небо пермские моторы

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация.

Среднемагистральный пассажирский самолет МС-21 стал вторым, который оснастили российскими двигателями ПД-14 производства «ОДК-Пермские моторы». Помимо установки двигателя корпорация «Иркут» провела доработку систем по результатам прошедших летных испытаний, для интеграции отечественной силовой установки заменила ряд импортных компонентов оборудования авиалайнера на российские аналоги.

«Присоединение второго борта к испытаниям двигателя ПД-14 – важная веха в рамках проекта МС-21 и один из ключевых этапов программы импортозамещения. Силовая установка – это настоящее «сердце» самолета, которое обеспечивает работу его ключевых систем. Мы планируем завершить сертификацию самолета с российским двигателем до конца 2022 года. Подключение второго самолета к испытаниям позволит нам нарастить плотность полетов и работу по настройке двигателя и бортовых систем для наиболее эффективной работы в составе МС-21», – заявил генеральный директор корпорации «Иркут» Андрей Богинский.

Изначально проект МС-21 разрабатывался с двумя типами силовой установки, однако в серийное производство самолет пойдет только с российским двигателем ПД-14. Пермский двигатель обладает высокой степенью двухконтурности, отличается низким расходом топлива, уменьшенным уровнем шума и эмиссии вредных веществ.

После выполнения трех полетов опытный образец МС-21 совершит перелет в Жуковский для продолжения сертификационных работ.

Напомним, 26 октября открывается авиасообщение из Перми до столицы Белоруссии. Как сообщает ТГ-канал краевого минтранса, ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» рейсы в Минск будет совершать два раза в неделю: по средам и воскресеньям. Планируется, что летать в данном направлении будут самолеты вместимостью не менее 110 пассажиров. Более точное расписание можно посмотреть на сайте аэропорта «Большое Савино», а билеты прикупить - на сайте авиакомпании.

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