Утром в поселке Троица горел частный жилой дом

Фото: МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре в частном доме в селе Троица на ул. Советской в дежурную часть МЧС поступило в 07:32 8 октября 2022 года.

«По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение на площади 60 квадратных метров. В тушении очага загорания принимали 16 человек личного состава и 5 единиц техники. Пожар ликвидирован в 08:47. Погибших и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе МЧС по Пермскому краю.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства и причины пожара.

В краевом МЧС просят быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать требования пожарной безопасности.

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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