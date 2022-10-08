В Перми расширят проезд на перекрестке улиц Гашкова и Ивана Франко

Фото: Яндекс Карты.

По мнению главы города Алексея Дёмкина, зауженный проезд на перекрестке улиц Гашкова и Ивана Франко является одним из самых проблемных мест на улично-дорожной сети микрорайона Вышка-2.

Принято решение о расширении этого участка. В рамках предстоящего ремонта предстоит увеличить количество полос для движения автомобилей до трех.

Кроме того, будет проведен ремонт нескольких лестничных пешеходных переходов в Мотовилихе. Ремонт лестницы, связывающей микрорайон Вышка-2 и остановку «Язовая» стоит в плане ремонта на 2023 год. По поручению главы Перми его частичный ремонт проведут уже до конца октября. Также до конца этого же месяца будет проведен текущий ремонт лестницы между улицей Старцева и ЖК «Грибоедовский».

«С лестницей по улице Чехова ситуация чуть сложнее, она находится на придомовой территории на содержании УК «КОД». В 2022 году будет проведен ремонт силами управляющей компании, параллельно идет процедура наложения публичного сервитута, чтобы была возможность содержать ее за счет муниципалитета», - пояснил Алексей Дёмкин.

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