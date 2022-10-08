В первом домашнем матче сезона «Пармы» будет аншлаг

Фото: Баскетбольный клуб PARMA-PARI

Пермская «Парма» 8 октября на домашней арене в УДС «Молот» стартует в Единой лиге ВТБ. Ее соперником станет «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе «Пармы», на открытии баскетбольного сезона в Перми трибуны будут заполнены на 100%. Поболеть за свою команду придут 6300 пермяков и гостей города!

Кстати, букмекеры в этом матче отдают безоговорочную победу «Зениту». Что же, поживем - увидим.

В первом матче регулярного чемпионата «Парма» в гостях разгромила БК «Минск» - 77:48.

Начало матча в Перми 8 октября в 17:30. (0+)

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