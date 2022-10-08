Жители Перми за вознаграждение могут сдать полезные коммунальные отходы

Первый экопункт в Перми. Фото: Пермский региональный оператор ТКО.

В Мотовилихинском районе Перми на ул. Юрша, 80 появился первый экопункт по приему вторсырья. Жители города за вознаграждение могут сдавать пластиковые и стеклянные бутылки, алюминиевые банки, макулатуру, пластиковые ящики для фруктов и другое.

К примеру, за 1 кг макулатуры можно получить 11 рублей, за ненужную в хозяйстве канистру из-под машинного масла заплатят 20 рублей, алюминиевую банку – 30 рублей.

Постепенно ассортимент вторсырья для приема будет расширяться, можно будет бесплатно сдать батарейки.

Экопункт на ул. Юрша - первый из десяти, которые планируется открыть в Перми до 2024 года. Еще два объекта для сбора вторсырья в скором времени появятся в Дзержинском и Индустриальном районах города. Как отметили в краевом министерстве ЖКХ и благоустройства, экопункты будут размещать в местах с большой проходимостью жителей.

«Экопункты позволят круглогодично в комфортных условиях принимать у населения полезные фракции, а также проводить эко-уроки для детей и другую просветительскую работу», - подчеркнули в краевом ведомстве.

В первый день работы экопункта, 6 октября, жители Перми принесли свыше 100 кг полезных отходов.

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