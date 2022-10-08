Покровская родительская суббота в Перми 8 октября 2022

Осень в Перми. Фото: Павел Шатров

В Русской православной церкви 8 октября отмечают Покровскую родительскую субботу. Ежегодно она выпадает на разные даты, так как зависит от времени празднования Покрова Пресвятой Богородицы.

В этот день в храмах служат особую службу. Верующие традиционно молятся о душах близких, которые умерли, в первую очередь это касается покойных родителей. В Покровскую родительскую субботу принято посетить храм и вспомнить умерших родственников — побывать на кладбище, навести порядок на могилах перед наступлением зимы.

В Перми в связи с Покровской родительской субботой 8 октября меняется движение автобусов. По информации администрации города, вводятся дополнительные рейсы на маршруте №46 «Пермский академический Театр-Театр – Северное кладбище». Также будет организована дополнительная остановка на Южной дамбе для автобусов маршрутов №1, №5, №14, №25, №33, №61, №75. Это обеспечит доступность Южного кладбища.

В народной традиции Покровская суббота приходится перед днем Покрова, поэтому сегодня принято отмечать встречу осени с зимой, начало вечерних девичьих посиделок и осеннего свадебного сезона. Название дня также связывают с первым снегом, который «покрывал» землю, указывая на близость зимних холодов.

По народным приметам, если ночью выпадал снег, то зима может наступить 21 ноября. Ясная погода предвещала такими же три следующих недели. Северный ветер - к холодной зиме, южный ветер — зима окажется тёплой, западный ветер к снежной зиме. Береза ещё не облетела от листвы — снег будет запоздалый. И еще, каким будет 8 октября, то таким будет и 8 апреля следующего года.

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