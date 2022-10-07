Из-за инструкторов автошколы шестеро пермяков могут оказаться за решеткой

Фото: архив "КП"

Следственный отдел по Свердловскому району закончил и направил в суд сразу шесть уголовных дел. Фигуранты (взяткодатели) – люди разные, а событие преступления у всех, как под копирку.

Шесть пермяков летом никак не могли сдать экзамен и получить водительские права. Но каждый из горе – учеников понимал, что эти самые права можно купить. Инструкторы в автошколах шепнули: есть «свой человек» в ГАИ, он порешает за определенную мзду. Экзамен люди фактически не сдавали, но каждый из шести «лохов» принес пакет документов и денежку в сумме от 40 до 60 тысяч, отдал своему инструктору.

В назначенный день пермяки явились в ГИБДД и уже там полицейские выявили, что экзаменационный лист на проведение практического экзамена на право управления транспортным средством поддельный, подписи и печати в нем липовые, а экзаменующихся нет в базе данных.

Обманутые «кинутые» пермяки дружно написали заявление и автоматически перешли в статус взяткодателей. Деньги то они отдали, они куда – то уплыли, а вот, к кому именно, это еще предстоит выяснить правоохранительным органам.

Светлана Зотина (старший следователь СО по Свердловскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю):

«Уголовные дела были возбуждены и расследовались по двум статьям УК РФ. Покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий. Преступление тяжкое. Максимальное наказание до восьми лет лишения свободы. И использование заведомо подложного документа. В моем производстве находилось одно дело. Обвиняемый – гражданин Туркменистана, индивидуальный предприниматель. Остальные пять дел расследовались коллегами, следователями СО по Свердловскому району СУ СК РФ по Пермскому краю. Уголовные дела направлены в суд».

В отношении инструкторов материалы выделены в отдельное производство. По гражданам будет решаться вопрос о привлечении к уголовной ответственности по статье – посредничество во взяточничестве. Тот самый «свой человек» в ГАИ, «оборотень в погонах», взяткополучатель пока не установлен. И был ли он на самом деле, под вопросом. Возможно инструкторы – простые мошенники.

Любопытно, что все взяткодатели – грамотные люди! Гражданин Туркмении – человек с высшим образованием. Две другие обвиняемые – девушки, студентки Медакадемии. Взяткодатели вину признают, в содеянном раскаиваются.

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