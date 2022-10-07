8 октября бурые медведи пермского зоопарка уйдут в спячку

Фото: Пермский зоопарк/ВКонтакте

В пермском зоопарке живут четыре бурых медведя - самец Тоша, самки Машка Белая и Машка Черная и тяньшаньский белокоготный медведь Берта. Всю весну, лето и осень косолапые активно питаются, нагуливая запасы жира на зиму, а после уходят в спячку. Она длится примерно 150 суток! С начала ноября и до марта-апреля. В этот период у них замедляется обмен веществ и все сопутствующие процессы.

Но перед этим зоологи подготавливают для них «берлогу» - делают подушку из соломы, чтобы сон косолапых был крепким и спокойным. Ну и конечно перед таким долгим сном медведям нужно отменно покушать. Поэтому в преддверии зимы медведей ждет угощение из меда. Сотрудники зоопарка приглашают гостей и жителей города на субботнюю трапезу, которая завершит сезон показательных кормлений бурых медведей в этому году. Она начнется в 14.00 у вольеров. А в 15.00 пройдет кормление кошачьих.

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