УФНС по Пермскому краю возглавила Наталья Гурова

Наталья Гурова. Фото: nalog.gov.ru
Наталья Гурова официально избавился от приставки «и. о.» и стала руководителем управления Федеральной налоговой службы России по Пермскому краю. Об этом со ссылкой на официальный сайт ведомства сообщает "ТК Рифей". Приказ Минфина России о ее назначении был подписан во вторник, 4 октября. Уже на следующий день Гурова официально вступила в должность.
Наталья Гурова исполняла обязанности руководителя регионального УФНС с февраля 2022 года, когда руководящую должность по собственному желанию покинула Чулпан Госсамова.
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