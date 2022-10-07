Фото: МЧС Пермского края.

В причинах всплеска детской смертности при отдыхе на воде еще предстоит серьезно разбираться, но совершенно точно, дети чаще всего гибнут, когда остаются без присмотра взрослых и купаются в необорудованных местах.

Как отмечает медиаресурс «Эхо Перми», с июня по август 2022 года на водоемах Пермского края зарегистрировали 53 происшествия, в которых погибло 55 человек, в том числе 12 детей. Больше всего детей погибло в Пермском районе — 3 человека; в Перми, Гайнском и Чусовском округах — по 2 человека; в Добрянском, Чердынском и Октябрьском утонуло по одному ребенку. Удалось спасти шесть детей.

«Наблюдается тенденция к снижению количества происшествий на водных объектах на 27%, к гибели людей — почти на 18%. В то же время фиксируется существенный рост по количеству утопленников среди детей — увеличение на 57%», - приводит статистику происшествий на воде в 2022 году МЧС по Пермскому краю.

Основной причиной трагедий на воде является купание в опасных и необорудованных местах — с июня по август в них погибли 17 человек, из которых 15 человек были в состоянии алкогольного опьянения.

Как было сказано выше, очень часто трагедии происходят в местах, не оборудованных для безопасного отдыха на воде. И если на городских пляжах за безопасностью на воде следят спасатели, то на необорудованных местах приходится рассчитывать лишь на помощь окружающих людей или пытаться преодолеть смертельную опасность собственными силами. Специалисты МЧС уверены, одной из важнейших гарантий безопасности на воде является умение хорошо плавать. Но даже самый хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил безопасного поведения. В нашем материале вы узнаете, как спасти жизнь и оказать первую помощь утопающему при отдыхе на воде.

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