В Перми 8 и 14 октября изменится движение нескольких автобусов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В связи с празднованием Родительской субботы и Покрова Пресвятой Богородицы 8 и 14 октября появятся дополнительные рейсы на маршруте №46 «Пермский академический Театр-Театр – Северное кладбище». Также в эти дни у автобусов №1, №5, №14, №25, №33, №61, №75 появится еще одна остановка на Южной дамбе.

К сожалению, из-за ремонта на Восточном обходе временную остановку у входа на кладбище «Банная гора» организовать не получится, она появится у автозаправочной станции на Восточном обходе.

Кстати, в Перми с 10 октября перенесут трамвайную остановку «Разгуляй». Теперь, при следовании в сторону Мотовилихи, трамваи №4, №7, №8 и №11 будут совершать посадку пассажиров, как и раньше – на использовавшейся платформе у кольца. Это связано с изменением срока ремонтных работ.

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