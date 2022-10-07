Клиентам «Т Плюс» в Пермском крае доставлена квитанция на оплату тепла за сентябрь

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Жители Перми, Березников, Краснокамска, Чайковского и Лысьвы получили квитанцию за услуги отопления и горячего водоснабжения за сентябрь. Это первый платежный документ в начавшемся отопительном периоде, в котором учтены платежи за отопление. Для дальнейшего повышения качества услуг и снижения нагрузки на семейные бюджеты предстоящей зимой, клиентам рекомендуется вносить платежи своевременно и позаботиться об отсутствии долгов.

В соответствии с постановлениями глав городов Прикамья уже в первой декаде сентября тепловой ресурс начал подаваться во все объекты социальной сферы и жилые дома. В текущем году уже к завершению месяца было обеспечено стабильное и бесперебойное отопление Перми, Краснокамска, Березников, Чайковского и Лысьвы. Этот результат был обеспечен масштабной подготовкой компаний Группы «Т Плюс» в Пермском крае к отопительному сезону.

«Во всех городах Пермского края успешно стартовал отопительный сезон. За минувшее лето сотрудники «Т Плюс» проверили более 1,5 тыс. км тепловых коммуникаций, провели перекладку более 80 км теплосетей. Результаты этой тяжелой и ответственной работы наши клиенты уже почувствовали, возвращаясь в свои теплые квартиры и пользуясь горячей водой. Для неуклонного повышения качества этих услуг в первую очередь важны своевременные платежи за коммунальные ресурсы», — подчеркивает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.