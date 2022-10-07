В Перми банка варенья помогла полицейским поймать убийцу-сладкоежку

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Домик на трубах теплотрассы рядом с рынком «Камчатовский» в Свердловском районе Перми соорудили асоциальные граждане. Лица статуса «БОМЖ» оказались рукастыми. Внизу на трубы положили матрасы, поставили стены, крышу. На улице рядом с ночлежкой выложили печь из кирпичей. Кресло и штора на гардине между деревьями создавали минимальный уют.

В шалаше жила пара: мужчина и женщина. Они вели совместное хозяйство. Вечером 20 сентября на огонек в ночлежку заглянула другая пара таких же граждан, возрастом моложе. Сначала гости общались с хозяином жилища. Но тот вскоре ушел, поскольку молодежь цеплялась к нему. К ночи в шалаш пришла 47-летняя хозяйка. В процессе распития горячительных напитков, водки со спрайтом, между двумя женщинами вспыхнула ссора.

29-летний гость вступился за свою даму и ударил хозяйку кирпичом по голове шесть раз. Он видел, что у женщины дыра в голове, но с полной уверенностью, что она жива, лег спать в домике. Подруга уснула в кресле на улице. А утром девица обнаружила рядом с собой на земле окровавленный труп. Закричала на сожителя «Что ты наделал?!». Тот сорвал штору, бросил ее на тело. Пара в домике стала спешно собираться. Убийца надел кроссовки хозяина.

В этот момент домой пришел сожитель, увидел труп, понял, что в домике убийцы, испугался, что и с ним могут расправиться, убежал в полицию.

Задержать злодея в этот же день помог след его пальчиков на банке с вареньем. Видимо, убийца любит сладкое. В гостях он кушал варенье. Банка стояла на крыше домика. Пальчики «стрельнули»!

Екатерина Крупенина (следователь по особо важным делам СО по Свердловскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю»:

«Уголовное дело возбуждено по статье убийство. Обвиняемый, 1993 г.р., арестован. Мужчина вину признал. Ранее он судим за кражу».

Убийца мотивирует свои действия – вступился за любимую! Но сейчас никто уже не помнит из – за чего именно две дамы стали конфликтовать.

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