В Перми перенесут трамвайную остановку «Разгуляй»

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми с 10 октября перенесут трамвайную остановку «Разгуляй». Об этом сообщает пресс-служба пермской администрации.

Теперь, при следовании в сторону Мотовилихи, трамваи №4, №7, №8 и №11 будут совершать посадку пассажиров, как и раньше – на использовавшейся платформе у кольца. Это связано с изменением срока ремонтных работ

Напомним, что до этого остановку перенесли к дому по адресу: улица Пермская 2а. Причиной стало обращение подрядчика, который ремонтирует улицу Ленина.

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