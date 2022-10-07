В Перми перенесут трамвайную остановку «Разгуляй»

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Перми с 10 октября перенесут трамвайную остановку «Разгуляй». Об этом сообщает пресс-служба пермской администрации.
Теперь, при следовании в сторону Мотовилихи, трамваи №4, №7, №8 и №11 будут совершать посадку пассажиров, как и раньше – на использовавшейся платформе у кольца. Это связано с изменением срока ремонтных работ
Напомним, что до этого остановку перенесли к дому по адресу: улица Пермская 2а. Причиной стало обращение подрядчика, который ремонтирует улицу Ленина.
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