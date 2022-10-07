В полиции прокомментировали задержание водителя, сбившего семью в Пермском крае

После ДТП Никита Шанин сбежал на курорт. Фото предоставлено: ГИБДД по Пермскому краю.

Подозреваемый в смертельном ДТП Никита Шанин задержан в Сочи. 28-летний мужчина, напомним, 29 августа на пешеходном переходе сбил семью и скрылся. В результате аварии мать и дочь погибли, глава семьи получил переломы.

Было возбуждено уголовное дело, водитель объявлен в федеральный розыск.

- Сотрудники полиции Адлерского района УВД по городу Сочи задержали предполагаемого виновника ДТП, совершенного в Пермском крае, - сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. В Сочи он проживал под другим именем. Никита Шанин уже доставлен в Соликамск для проведения следственных действий.

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