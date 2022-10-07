Храмы Пермского края. Фото: Павел Шатров

В Пермском крае духовенство приступит к окормлению мобилизованных жителей региона. Благословение на оказание духовной помощи дал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Организация пастырского окормления мобилизованных будет организована в сотрудничестве с руководителями регионов Российской Федерации в военкоматах и пунктах мобилизации (дополнительной подготовки).

«Многие из наших соотечественников, призываемые к службе в Вооруженных силах в связи с объявленной президентом России частичной мобилизацией, нуждаются в напутственном слове и духовной поддержке», - говорится в сообщении Пермской митрополии Русской православной церкви.

Духовенство будет совершать молебны, сопровождая их напутственными словами на прохождение воинского служения, раздавать молитвословы, нательные крестики и иконы, совершать, по запросу и насколько это возможно, исповедование и крещение.

Ранее в Пермском крае объявили акцию по сбору необходимых вещей для жителей региона, призванных в ходе частичной мобилизации.

Также внесены изменения в состав краевой мобилизационной комиссии, куда теперь будут входить по согласованию прокурор и военный прокурор Пермского края, а также начальник отдела мобилизационной подготовки администрации губернатора Пермского края.

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