Внушительная экономия и солидные скидки для всех покупателей - в новых акциях от ПЗСП

Фото: ПЗСП

В период с 6 октября по 18 ноября 2022 года открываются новые привлекательные возможности для покупки квартиры. Группа компаний «ПЗСП» объявляет о старте двух новых акций, которые позволят сэкономить серьезные суммы – от 300 до 700 тысяч рублей.

Акция «Большой семье - большая экономия» адресована семьям с тремя и более детьми, которым на момент заключения договора не исполнилось 18 лет. Если такие покупатели приобретают или бронируют квартиру в период с 6 октября по 18 ноября 2022 года, им предоставляется скидка в размере до 700 тыс. руб.

Покупатели с детьми давно оценили удобство и комфорт квартир от ПЗСП. Продуманная планировка, большие прихожие, шкафы-купе и гардеробные позволяют спокойно разместить все необходимые вещи. Во дворах – спортивные и детские площадки, продумано благоустройство и безопасность. Квартиры в домах по адресу Бульвар Гагарина, 18, Ушакова, 65 и Яблочкова, 3 сдаются с качественной чистовой отделкой «под ключ», что позволяет сразу же переехать, не теряя времени и деньги на ремонт.

Если есть желание сразу сделать квартиру под себя, но тратить на это много времени и средств не хочется, то чистовая отделка white box, как в новом доме на Докучаева, 23 — отличный вариант. Кроме того, дом на ул. Ушакова, 65 и 1-я очередь дома на Бульваре Гагарина, 18 сдаются уже в этом году, а значит новоселье может состояться в самое ближайшее время! Предоставляемая скидка – приятный бонус, который можно потратить на обустройство, приобретение новой мебели и т. д.

Но и все другие покупатели имеют возможность получить большие скидки в рамках второй акции - «Сэкономь пол-лимона». Если вы заключаете договор купли-продажи квартиры (долевого участия) или ставите квартиру на «бронь» в период 6 октября по 18 ноября 2022 года, вам предоставляется существенная скидка – от 300 до 600 тыс. руб.! Размер скидки варьируется в зависимости от адреса дома, в котором приобретается квартира, и её площади.

Квартиры в этих домах пользуются большим спросом, с каждым днём их становится все меньше. Поэтому успевайте воспользоваться щедрым предложением от ПЗСП – приобретайте долгожданную квартиру и получайте солидную экономию семейного бюджета!

Узнать подробности об акциях можно по телефону 2-259-06-88 или на сайте pzsp.ru

Условия акций:

Акция «Большой семье - большая экономия»

Фото: ПЗСП

Семьям с тремя и более детьми, не достигшими 18 лет, предоставляется скидка в размере 700 000 рублей. Срок действия акции 06.10.2022-18.11.2022г. Сотрудники отдела продаж вправе запросить свидетельство о рождении на каждого ребенка. Скидки не суммируются.

Скидка не распространяется на квартиры, приобретенные до срока действия акции и при повторном заключении договора. Распространяется на квартиры по адресам: ул. Докучаева, 23, Бульвар Гагарина, 18, ул. Яблочкова, 3, Ушакова, 65. Количество квартир, участвующих в акции ограничено.

Акция - «Сэкономь пол-лимона».

Фото: ПЗСП

При покупке квартиры предоставляется скидка от 300 000р. до 600 000р. Срок действия акции 06.10.2022 по 18.11.2022. Распространяется на квартиры по адресам: ул. Докучаева, 23, Бульвар Гагарина, 18, ул. Яблочкова, 3. Скидки не суммируются. Количество квартир, участвующих в акции, ограничено.

Скидки не распространяется на отделку квартир объекта Докучаева, д. 23.

Проектная декларация - на сайте наш.дом.рф. Застройщики: ул. Ушакова, 65 - ООО «Спецстрой Водники», Бульвар Гагарина, 18 – ООО «Спецстрой Бульвар Гагарина, 18», Докучаева, 23 – ООО «Спецстрой Докучаева, 23, Яблочкова, 3 – ООО «Спецстрой Яблочкова, 3».