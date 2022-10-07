В Прикамье пожарные спасли человека из горящего дома

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Пермском крае в Березниках пожарные спасли человека из горящего дома. Пожар случился сегодня утром, сообщает пресс-служба краевого МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в 10:05 по местному. Горел один из домов на улице Черняховского. К месту ЧП прибыли силы и средства от МЧС России в количестве 24 человек личного состава и 6 единиц техники.
Прибывшие на место огнеборцы увидели, что горел мусор в комнате консьержа. Самостоятельно из дома спаслись 20 человек. Еще одному человеку помогли подразделения пожарной охраны.
Уже в 10:24 пожар ликвидировали. Погибших и пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 10 квадратов. Проводится проверка.
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