В Прикамье создадут единую систему помощи в условиях мобилизации

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В Прикамье появится система быстрого реагирования «Помощь здесь. Пермский край». Такое решение было принято во время рабочей встречи главы региона Дмитрия Махонина с руководителем Пермской региональной общественной организации «НАСМНОГО» Ириной Ермаковой и председателем Пермского краевого совета женщин Лилией Ширяевой.

Систему направят на помощь тем, кто столкнулся с проблемами в условиях частичной мобилизации. Площадка объединит усилия общественников, политические партии, профильные министерства, волонтеров и всех неравнодушных жителей. Операторами инициативы будут региональное отделение организации «НАСМНОГО» и Пермский краевой совет женщин. На первом этапе всю необходимую помощь можно получить через них.

«Мобилизация в стране не проводилась очень давно, не все проходит гладко, много волнений в семьях, поэтому нам важно максимально позаботиться о призывниках, и их семьях, оперативно оказывая им помощь в сложных ситуациях – профильные региональные министерства этим уже занимаются», – подчеркнул губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Сейчас получить информацию о работе системы быстрого реагирования или обратиться за помощью можно:

- на сайтах организации «НАСМНОГО» и Пермского краевого совета женщин;

- через их официальные группы в соцсетях;

- через личные страницы Ирины Ермаковой и Лилии Ширяевой.

Но уже скоро появится единая площадка с единой формой обращений и обратной связью.

«Очень важно, чтобы каждый житель узнал, что система «Помощь здесь. Пермский край» – единое окно, в которое следует обращаться по вопросам, связанным с частичной мобилизацией. Прошу вас также информировать об этой работе и оперативно обращаться за поддержкой в случае необходимости», – заключил Дмитрий Махонин.

Кстати, накануне Дмитрий Махонин сообщил, что 100 процентов прикамских резервистов из планируемых к призыву на первом этапе частичной мобилизации оповещены и отправлены в учебные центры. Мы опубликовали большой материал, в котором отвечаем на главные вопросы о частичной мобилизации в Пермском крае.

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