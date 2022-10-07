Студенты пермских вузов смогут пройти курс бизнес-грамотности

Фото: Влад Нелюбин

В Перми прошел первый отборочный турнир программы молодежного предпринимательства «Я в деле». Около 40 студентов Пермского государственного национально-исследовательского университета приняли участие в бизнес-игре «Рынок и капитал». Ее победители станут участниками программы и пройдут бесплатный курс предпринимательской грамотности StartUp.А те, кто пройдут в финал, смогут сражаться со студенческими командами из других регионов на федеральном уровне.

Фото: Влад Нелюбин

- Турнир «Рынок и капитал» — это симулятор деловой деятельности. Здесь – все как в жизни. Участники должны заработать как можно больше денег или баллов несколькими способами. Можно ходить на работу, играть на бирже, решать бизнес-кейсы. Задания отборочного тура направлены на то, чтобы проявить свою предпринимательскую и финансовую грамотность и идти дальше, - рассказала руководитель программы «Я в деле» в Пермском крае Елизавета Попова.

Учебный курс программы «Я в деле»длится 2 месяца и включает все этапы: от разработки бизнес-плана до реализации собственного startup-проекта и начала продаж. Ребята учатся создавать продукты или услуги, продавать их в реальной жизни.

Фото: Влад Нелюбин

Участники получают также ценные навыки наставничества. По мнению авторов программы, гораздо больших успехов добиваются те, кто не просто развивает свой бизнес, но и помогает развиваться своей команде.

- Сила человека, который хочет добиться многого, в его команде, которая может придумать больше и интереснее, чем он сам, – уверен Алексей Нечаев, основатель благотворительного фонда «КАПИТАНЫ», лидер партии «Новые люди».

Фото: Влад Нелюбин

Программа «Я в деле» инициирована в январе текущего года и успешно реализуется благотворительным фондом «КАПИТАНЫ» уже в 63 регионах России. Ближайшими партнерами проекта выступают Минобрнауки и Минпросвещения России, Росмолодежь и Фонд содействия инновациям. Программа получила всестороннюю поддержку Правительства Российской Федерации и лично Михаила Мишустина.

Подать заявку на участие в программе могут все студенты вузов Прикамья на сайте явделе.рф или через официальную группу ВКонтакте«Я в деле. Пермский край».