Фото: Следственный комитет по Пермскому краю.

Ранее «КП-Пермь» сообщала о пожаре 6 октября 2022 года в частном жилом доме, произошедшем в деревне Елпачиха Бардымского округа. В Следственном комитете по Пермскому краю сообщили подробности трагедии. В рамках официальной информации стало известно, что в ночное время произошло возгорание в доме, где местные жители в количестве не менее четырех человек распивали спиртные напитки. После тушения пожара были обнаружены останки тел погибших.

«На месте чрезвычайного происшествия был проведен осмотр с применением высокотехнологичной криминалистической техники. Назначены необходимые судебные экспертизы для установления причины смерти и количества погибших, произошедшего пожара. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе причины и условия, приведшие к трагедии», - рассказали в краевом следкоме.

В МЧС по Пермскому краю привели сводку пожаров, произошедших на территории региона 6 октября 2022 года.

«За истекшие сутки произошло 12 пожаров: 4 пожара - в Перми; 2 пожара - в Березниковском округе; по 1 пожару - в Юсьвинском, Кунгурском, Бардымском, Кудымкарском, Уинском и Пермском округах. На пожарах обнаружены погибшие, травмированных не зарегистрировано. Основной причиной возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем», - детализирует статистику краевое МЧС.

Очагами загораний стали: транспортное средство - в Кунгурском округе; гаражи - в Мотовилихинском районе Перми и Кудымкарском округе; многоквартирный жилой дом - в Березниках; частные жилые дома - в Мотовилихинском районе Перми и Бардымском округе; баня - в Пермском округе; неэксплуатируемые строения - в Индустриальном районе Перми, Березниках и Юсьвинском округе.

За прошедшие сутки 6 октября новых очагов лесных пожаров в Пермском крае не зарегистрировано.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 6 октября 2022 года на территории региона 155 профилактической группой в составе 316 человек осуществлено 1505 обходов объектов проживания граждан, проинструктировано мерам пожарной безопасности 2477 человека, распространено 1858 памяток.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru