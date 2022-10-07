Три пермские компании оштрафовали на 20,5 миллиона за коррупцию

Фото: Евгения Гусева

В Перми за коррупционные нарушения оштрафовали три компании. Об этом сообщает краевая прокуратура.

Первый из виновных возглавлял учреждение питания. Чтобы победить на аукционе с «Краевой детской клинической больницей» бизнесмен предложил конкуренту 300 тыс. руб., чтобы тот отказался от участия на торгах. В итоге суд приговорил его к наказанию в виде штрафа в 1 млн руб.

Второй осужденный возглавлял две компании. Он предложил заказчику за деньги подписать акты выполненных работ, не соответствующие действительности. Суд приговорил бизнесмена к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.

В отношении всех юрлиц возбудили дела об административном правонарушении по статье «незаконное вознаграждение от имени юридического лица, в том числе в крупном размере».

В итоге суд признал организации виновными и оштрафовал их на общую сумму 20,5 млн руб.

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