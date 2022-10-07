Пенсия на карте дает больше возможностей

Фото: Сбер

Все больше пенсионеров самого разного возраста отказываются от наличных и осваивают онлайн платежи, получая при этом дополнительный доход.

Елена Петровна Субботина - всю жизнь проработала бухгалтером, а последние 10 лет наслаждается заслуженным отдыхом. Когда она еще работала, зарплату большинство сотрудников предпочитали получать "наличкой" в кассе, поэтому привычка к бумажным деньгам сохранилась и при получении пенсии. Но все изменила самоизоляция, именно тогда Елена Петровна решила получать пенсию на карту Сбербанка. Она рассказала нам, как это произошло.

- Елена Петровна, добрый день. Расскажите, почему раньше вы предпочитали наличные?

- Работать я начала еще при Советском Союзе, тогда мы даже не слышали о банковских картах. А когда все вокруг ими начали активно пользоваться, я уже собиралась на пенсию. Я тогда еще подумала, что поздно мне учиться всем этим премудростям, и после выхода на заслуженный отдых, пенсию тоже стала получать наличными, ведь с ними хоть на рынок за свежими овощами и мясом, хоть куда.

- Расскажите, почему вы решили перевести пенсию в Сбербанк и открыть карту?

- Подтолкнул меня к этом режим самоизоляции. Так получилось, что рассчитывать мне было не на кого – дети с внуками живут в других городах. Из дома старалась вообще не выходить, а ведь и продукты надо покупать, и за ЖКХ платить. Помогала мне соседка, и я чувствовала неловкость, когда не могла ей найти точную сумму за покупки. Вот тут-то я и поняла, что с наличными далеко не уедешь. И вот тут мне в голову пришло, что была бы у меня карта - я бы ей взяла да перевела все до копеечки. От безысходности позвонила внучке, она мне помогла оформить карту через интернет в Сбербанке. За готовой картой сходила в офис банка, благо он рядом с домом, там же сотрудница мне помогла установить Сбербанк Онлайн, показала, как пользоваться приложением, и рассказала о правилах безопасности. Теперь вот коммуналку с помощью QR-кода оплачиваю, внукам подарочки перевожу, а в магазинах расплачиваюсь по карте. Очень удобно.

- Какие главные плюсы Вы для себя увидели?

- Да их много. Пенсия на карте дает гораздо больше возможностей! И с соседями рассчитаться, и в магазине платить удобно, и родственникам перевести. Теперь, слава богу, можно из дома выходить - так на рынке рядом с моим домом все продавцы, оказывается, карты принимают. Во-вторых, по моей карте "Мир Социальная" начисляется 3,5% годовых на остаток. И самое главное - очень отзывчивые сотрудники. Проконсультируют, все объяснят, всему научат. Я если что-то забываю, как в приложении Сбербанк Онлайн делать, прихожу в офис, и приветливые девочки мне во всем помогают.