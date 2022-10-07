Новый уровень шопинга, в котором нет очередей

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Представьте: пятница, вечер, конец рабочей недели,очень хочется посидеть всей семьей или друзьями, полакомиться чем-нибудь вкусненьким и посмотреть хороший фильм, ноабсолютно нет сил готовить и желания ходить по магазинам. Хорошо, что сегодня в Перми доступно множество способов доставки еды на дом, но постоянно возникает вопрос, как это сделать ещё и выгодно. Можно также воспользоваться специализированным онлайн-сервисом доставки СберМаркет, который доставляет товары из МETRO, Ашан, Лента.

Рассказываем, как работает система доставки, и как делать заказы с максимальной выгодой.

Как работает доставка

Заказ из магазина можно сделать двумя способами: через приложение в смартфоне (у каждого сервиса, предоставляющего такие услуги, оно есть), либо на сайте. Заходим в каталог продуктов и начинаем виртуальное путешествие по магазинным полкам. Выбираем нужные товары, указываем количество или вес и кладем покупки в «корзину», это можносделать заранее, например, вечером, а заказать доставку продуктов к обеду следующего дня. При этом можете быть уверены, что получите свежие овощи, фрукты или мясо. Сборка заказа начинается прямо перед доставкой. В том случае, если нужного товара в магазине нет, ему могут найти аналогичную замену, предварительно согласовав это с вами по телефону.

После сборки курьер доставит ваш заказ прямо до двери. Важно, что скоропортящиеся и охлажденные продукты опытные сборщики предварительно упакуют в специальные термобоксы.

Как экономить на заказах

На онлайн-заказах продуктов можно еще и прилично сэкономить. Во-первых, вы не тратите деньги на бензин или проезд в общественном транспорте. Во-вторых, у вас нет соблазна положить в корзину что-то незапланированное (а при обычных походах в магазин без импульсивных покупок мало кто обходится). А в-третьих, такие приложения часто «балуют» своих клиентов промокодами, воспользовавшись которыми можно снизить стоимость покупки на несколько сотен рублей.

Выбирая услугу доставки продуктов и товаров из магазинов, вы сможете забыть об очередях и тяжелых пакетах, а также сэкономите время и деньги. Это – принципиально новый уровень шопинга, популярность которого возрастает с каждым днем.