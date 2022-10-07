В Пермском крае растет число операций по SberPay

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Жители Прикамья стали чаще совершать оплату товаров и услуг через сервис оплаты SberPay. Количество операций с использованием данной технологии за 9 месяцев текущего года достигло 680 тысяч операций. В регионе в среднем за месяц клиенты при помощи сервиса совершают 75 тысяч оплат. Только за сентябрь количество оплат составило свыше 120 тысяч.

Собственное решение Сбера для совершения интернет-платежей показывает стабильную динамику роста операций. Для подключения SberPay достаточно иметь мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Для покупок или совершения платежей не нужно держать карту под рукой и вводить ее данные - достаточно совершить несколько действий в Сбербанк Онлайн.

Кнопка SberPay есть на страницах оплаты на сайтах партнеров Сбера. Она сама запустит приложение Сбербанк Онлайн при оформлении покупки с телефона. С компьютера необходимо ввести номер телефона, к которому привязана карта, после чего перейти по пуш-уведомлению для подтверждения оплаты.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

"Пермяки охотно пользуются сервисом SberPay, ведь при оплате с его помощью не имеет значение, какая операционная система у вашего смартфона или платежная система вашей карты. Оплата одинаково легко пройдет и на iPhone, и на Android по карте Visa, MasterCard или МИР. Также со SberPay при оплате покупок в интернете нет необходимости вводить данные карты на сайте партнера, что делает покупки безопасными".