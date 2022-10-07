Кредитный портфель малого бизнеса в Прикамье с начала года увеличился

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На сегодняшний день клиентами Пермского отделения сегменте малый и микробизнес являются более 12 тыс. физических и юридических лиц. Кредитный портфель с начала 2022 года в этом сегменте превысил 6 млрд рублей, показав прирост на 25%.

Средний размер займа составляет 3 млн рублей. Наибольший объем кредитов с начала 2022 года выдан предпринимателям, работающим в строительстве, сельском хозяйстве, грузоперевозках и торговле. Высоким спросом пользуется как инвестиционное, так и оборотное кредитование.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Мы считаем, что одна из наших основных задач не только обеспечить финансирование деятельности представителей малого и микробизнеса, но и предложить им надежные и максимально выгодные условия. В связи с этим мы постоянно совершенствуем собственные кредитные программы и активно участвуем в госпрограммах льготного кредитования».