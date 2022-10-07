С начала 2022 года более 8 тысяч предпринимателей Пермского края открыли расчетный счет для своего бизнеса в Сбере

В настоящий момент линейка пакетов услуг расчетно-кассового обслуживания Сбербанка для предпринимателей включает в себя четыре предложения: "Легкий старт", "Только для ИП", "Набирая обороты" и "Полным ходом". В пакеты услуг расчетно-кассового обслуживания также входят бесплатные нефинансовые сервисы "Юрист для бизнеса", "Бухгалтерия для ИП", Работа.ру и "Электронный документооборот", «Отчетность в госорганы».

Также предпринимателям - клиентам Сбера доступны дополнительные удобные инструменты для управления бизнес-процессами через отраслевые решения для бизнеса.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Сбер активно поддерживает малый бизнес и помогает предпринимателям заниматься любимым делом. Мы обладаем необходимыми ресурсами и предоставляем клиентам не только множество высокотехнологичных сервисов для решения любых вопросов, но и предлагаем различные отраслевые решения для автоматизации рутинных задач предпринимателей. В связи с этим у них появляется больше свободного времени для развития собственного дела.»