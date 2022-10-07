В Перми за сутки выпало 14 миллиметров осадков

Фото: Василий Вахрин

В Перми за ночь и день 6 октября выпало 14 миллиметров осадков - 4 мм ночью и 10 мм днем. Фактом делится ГИС-центр ПГНИУ.

Что любопытно, впервые за последние несколько месяцев краевой центр получил осадков больше, чем любая другая метеостанция края. Дожди наблюдались на малоподвижном фронте, ориентированном с юго-запада на северо-восток.

Напомним, в грядущие выходные в Прикамье также будут дожди. Однако осадки ожидаются кратковременными.

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