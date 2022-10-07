В Прикамье «Ласточка» насмерть сбила пожилого мужчину

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В Пермском крае под колесами электропоезда «Ласточка» погиб 70-летний пенсионер. О трагедии сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел вечером 6 октября на станции Кукуштан. Мужчина переходил переезд на запрещающий сигнал светофора. Электропоезд следовал из Екатеринбурга в Пермь.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Проводится проверка.

Напомним, накануне был задержан подозреваемый мужчина, который сбил семью на пешеходном переходе в Соликамске. Он пытался перейти границу. Авария унесла жизнь двух человек.

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