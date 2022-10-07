Витражи для нового здания Пермской галереи хотят заказать из Китая

Так будет выглядеть новая галерея.

Витражное остекление для фасадов нового здания Пермской художественной галереи хотят заказать из России или Китая. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор края Дмитрий Махонин.

До этого остекление планировали заказать из Германии. Но краевые власти отказались от этого. Теперь прорабатываются варианты с производителями из России и Китая. На красивый панорамный вид на Каму, по словам краевого главы, это никак не повлияет.

Напомним, что новое здание Пермской художественной галереи возведут на территории Завода Шпагина на улице Советской, 1. Его площадь составит около 21,6 тыс. квадратов.

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